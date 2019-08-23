أخيراً فيلم جديد لأحمد السقا ومنى زكي

من جديد يعود الثنائي الرائع الذي تعودنا أن نراهم سويا في كثير من الأعمال النجم أحمد السقا والنجمة منى زكي، حيث يجتمعان أخير في عمل فني جديد.

وقد أرتبط أسم كلاً من النجمين في بطولة العديد من الأعمال الفنية منذ بداية المشوار الفني لكلاهما، حيث شكل” أحمد السقا ومنى زكي” ثنائي رومانسي في العديد من الأعمال التي أحبها الشباب مثل أفلام “أفريكانو، مافيا ،تيمور وشفيقة ، عن العشق والهوى”.

فيلم العنكبوت

الأمر الذي جعل الجمهور يحب مشاهدة أعمال تجمع بين النجمين، مما جعل “منى زكي والسقا ” من أشهر الثنائيات الناجحة في السينما المصرية .

وقد رشح النجم أحمد السقا الفنانة منى زكي لتشاركه بطولة فيلمه الجديد” العنكبوت” ليعود الثنائي بعد غياب ثلاث سنوات ليجمعهم عمل من جديد بعد أخر عمل جمعهما وكان فيلم “من ٣٠ سنة”

وجدير بالذكر أن فريق العمل بدأ تصوير بالفعل، وقد قام السقا بتصوير أول مشاهده من العمل، ومن المقرر أن تبدأ النجمة منى زكي تصوير مشاهدها في العمل غداً.