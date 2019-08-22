هند الحناوي تنشر صورا جديدة لابنتها “لينا الفيشاوي”: أصبحت شابة

نشرت مهندسة الديكور هند الحناوي صورا جديدة لابنتها “لينا الفيشاوي”، وهذا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث كتبت تعليقا على الصور قائلة “حبي الوحيد أصبحت شابة”.

ويعتبر منشور هند الحناوي هو الأول بعد الخلافات التي نشب في الفترة الأخيرة بينها وبين الفنان أحمد الفيشاوي، والد لينا، حيث اتهمته بامتناعه عن دفع نفقته ابنته التي هي في مرحلة التعليم الثانوية، وتقسم في لندن، بعد موافقته على هذا.

ومن ناحيته خرج الفنان أحمد الفيشاوي عن صمته وقال: “إنه لم يتأخر عن سداد نفقة ابنته، لكن والدتها هي التي هربتها إلى لندن لتمنعه من رؤيتها، لهذا قرر الامتناع دفع النفقة التي تقدر بـ 250 ألف جنيه.