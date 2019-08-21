قائمة أعلى الممثلين أجرا في العالم 2019.. الروك في الصدارة

أصبحت صناعة السينما تدر أموالا طائلة خصوصا في السنوات الأخيرة وأصبح الفيلم الواحد يتخطى حاجز المليار دولار أمريكي في شباك التذاكر فقط، وفي هذا الصدد أصدرت مجلة “فوربس” الأمريكية تقريرها السنوي بشأن أعلى الممثلين أجرا في العالم خلال العاام الماضي.

وجاء في المركز الأول نجم المصارعة السابق في اتحاد “WWE” ونجم هوليوود الحالي وشباك التذاكر حول العالم “DWAYNE JHONSON” الشهير بالصخرة في عالم المصارعة، والذي حقق بحسب تقرير المجلة أرباحا تقدر بأربعة وتسعين دولار أمريكيا.

ولعب النجم العالمي العديد من الأدوار خلال العام الحالي على رأسها العمل المشتق من سلسلة أفلام “السرعة والغضب”، والذي يحمل اسم “Hobbs And Show”، ويشاركه في بطولته جاسون ستاثام، وكذلك الجزء الثاني من فيلم المغامرات الشهير “Jumanji”.

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وحل في المركز الثاني والثالث أبطال فيلم “المنتقمون” وهما كريس هيمثورث صاحب شخصية “ثور ملك الرعد”، وروبرت داوني الذي يجسد شخصية الرجل الحديدي، وهو الفيلم الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما العالمية بعد طرحه هذا العام.

من من فريق عمل فيلم “المنتقمون” أيضا دخل في قائمة أعلى الممثلين أجرا في العالم صاحب شخصية كابتن أمريكا، كريس إيفانز، وكريس براد، وبرادلي كوبر.

ومن خارج هوليوود دخل في القائمة وتحديدا في المركز الرابع الممثل الهندس أكشاي كومار والذي قدرت أرباحه خلال هذا العام بمبلغ 65 مليون دولار.