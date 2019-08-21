“الشايب” فيلم جديد من عالم “ولاد رزق” على طريقة سلسلة fast and furious

انتشر خلال الأيام الماضية بوستر الدعائي الأول للفيلم الجديد يحمل اسم “الشايب” والذى من المتوقع ان يكون ضمن عالم ولاد رزق، وقد اعتقد العديد من الجمهور أن “الشايب” سيكون الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق” خاصة أن الإعلان عنه انتشر عقب طرح الجزء الثاني من “ولاد رزق” في دور السينما، بجانب إفصاح صانعيه عن نيتهم فى تقديم جزء ثالث خلال الفترة المقبلة.

كما أن نهاية فيلم ولاد رزق 2 شهدت ظهور آسر ياسين بشخصية “الشايب” بصحبة سيد رجب وكان القصد من ذلك هو بداية شخصية الشايب مع عالم ” ولاد رزق”، ولكنه من المتوقع أن يتم تقديم فيلم “الشايب” بشكل منفصل عن الجزء الأول والثاني المعروض حالياً، مع احتمال ظهور بعض أبطال “ولاد رزق” كضيوف شرف في “الشايب” المنتظر تصويره قريباً، فيما يرغب صانعي الفيلم في ان يكون فيلم الشايب على غرار مجموعة أفلام fast and furious.