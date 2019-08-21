رأي سوسن بدر في تمثيل منى ذكي ودينا الشربيني

قامت الفنانة الشهيرة سوسن بدر بإيضاح رأيها في كلاً من منى زكي دينا الشربيني وذلك في استضافتها في برنامج صاحبة السعادة مع المذيعة” إسعاد يونس” حيث أنها ذكرت قائلة” إنها تعشق تمثيل الفنانة منى زكي، وذلك رداً على سؤال أي الفنانات يشبهنها في العمل أو ينتمين لمدرستها”.

كما أنها قالت عن الفنانة الشابة دينا الشربيني” أنها ممثلة موهوبة وتستطيع أن تقدم أعمالاً كوميدية، كما أنها أضافت قائلة” أنا متأكدة لو دينا قدمت كوميديا هتبقى شربات”، كما أنها أضافت أن الفنانة من زكي فنانة موهوبة وتتحمل مسئولية أعمالها كما أنها تقوم بتقديم أعمال هادفة فهي تحبها كثيراً وتحب أيضاً دينا الشربيني.