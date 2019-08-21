الارشيف / شاهد اونلاين

رأي سوسن بدر في تمثيل منى ذكي ودينا الشربيني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قامت الفنانة الشهيرة سوسن بدر بإيضاح رأيها في كلاً من منى زكي دينا الشربيني وذلك في استضافتها في برنامج صاحبة السعادة مع المذيعة” إسعاد يونس” حيث أنها ذكرت قائلة” إنها تعشق تمثيل الفنانة منى زكي، وذلك رداً على سؤال أي الفنانات يشبهنها في العمل أو ينتمين لمدرستها”.

كما أنها قالت عن الفنانة الشابة دينا الشربيني” أنها ممثلة موهوبة وتستطيع أن تقدم أعمالاً كوميدية، كما أنها أضافت قائلة” أنا متأكدة لو دينا قدمت كوميديا هتبقى شربات”، كما أنها أضافت أن الفنانة من زكي فنانة موهوبة وتتحمل مسئولية أعمالها كما أنها تقوم بتقديم أعمال هادفة فهي تحبها كثيراً وتحب أيضاً دينا الشربيني.

Advertisements

Advertisements

قد تقرأ أيضا