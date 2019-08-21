“ذا روك” يعلن زواجه من صديقته رسميا في هاواى بعد صداقة 12 عاما

صرح المصارع العالمي والممثل الأمريكي دواين جونسون، والشهير بـ”ذا روك” أو “الصخرة”، بزواجه من صديقته لورين هاشيان بشكل رسمي، وذلك بعد استمرار علاقتهما بشكل غير رسمي لمدة 12 عاما منذ عام 2007.

حيث قام النجم العالمي “ذا روك” بنشر مجموعة من الصور الشخصية له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “أنستجرام” والتي تجمع بينه وبين زوجته لورين، والتي التقطت على جزيرة هاواى، وقد كتب تعليقا على الصور يعبر فيه عن سعادته “لقد فعلناها”.

يذكر أن ذا روك خلال ارتباطه بصديقته على مدار الـ12 عاما بشكل غير رسمي قد رزق بطفلتين، الأولي تبلغ من العمر ثلاث سنوات وهي “ياسمين” والثانية تانيا المولدة حديثا منذ خمسة عشرة شهرا.

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