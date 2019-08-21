سوسن بدر تتمنى يكون في جزء ثالث من أبو العروسة

استضافت الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة أمس الثلاثاء النجمة سوسن بدر، في برنامج “صاحبة السعادة”، المذاع على قناة dmc وقد تمنت سوسن بدر المشاركة في الجزء الثالث من مسلسل ” أبو العروسة”.

حيث أكدت سوسن بدر خلال حديثها أن “الحمد لله خلصنا جزئين 120 حلقة و نجحوا مع الناس، وأتمني نكمل لأن من وجهة نظري المسلسل مهم خلال الفترة دى لأنه بيفكر الناس بالطبقة الوسطى، المتوسطة والتي تعد العمود الفقري للمجتمع المصري واللي بقالنا فترة ناسيينها، والمجتمع مش طبقتين بس هما 3 طبقات، وعجبني أوى أن المؤلف راعى أوى للطبقة دي وكتبها بشكل حلو زي ما ظهرت في المسلسل”.

يذكر أن مسلسل ” أبو العروسة” ينتمى إلى نوعية الـ60 حلقة، وقد شارك فى بطولته سوسن بدر، سيد رجب، نرمين الفقى، رانيا فريد شوقى، مدحت صالح،محمود حجازى، محمد عادل، كارولين عزمى، وأخرون، ومن إخراج كمال منصور وتأليف هانى كمال.