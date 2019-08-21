أماني السويسي تحيي حفل غنائي كبير في قرطبة

قامت الفنانة التونسية أماني السويسي بإحياء حفلاً غنائياً في مهرجان طبرقة الدولي، ذلك في دورته 57، وهذه ضمن المهرجانات التي انعقدت في مسرح البحر، حيث قامت الفنانة أماني السويسي بطرح أغنية جديدة تحت عنوان بعشقك وذلك عبر حسابها الخاص على موقع أنغامي.

حيث أنها أيضاً قامت بنشرها على عدد من الإذاعات العربية والمصرية، فكانت أغنية بعشقك من كلمات الأستاذ أسامة مصطفى، بينما كانت من ألحان الأستاذ سامر أبو طالب وكانت من توزيع عمر إسماعيل وكانت هندسة الصوت تحت إشراف مصطفى رؤوف، ومن الجدير بالذكر أن الفنانة أماني تقوم بتحضير عدد من الأغاني باستخدامها اللهجة المصرية والتونسية والخليجية بالاشتراك مع عدد من الشعراء.