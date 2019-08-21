كشف هيفاء وهبي عن سر مرضها وطبيعته

قامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بالكشف عن مرضها التي ظلت تعاني منه حوالي شهرين، حيث أنها نكرت نهائياً خبر إصابتها بمرض السرطان أو ما يدعى بالكبد، حيث أنها أضافت في تصريحات تلفزيونية” من قالوا إنني أصبت بالكبد والسرطان، هذا غير صحيح والله يعلم، لكنها أصيبت بفيروس تسبب في ارتفاع درجة حرارتها بشكل كبير، وعندما بدأت بتناول العلاج في المنزل لم يأت بنتيجة”.

حيث أنها أضافت أيضاً خلال التصريحات التلفزيونية” عندما ارتفعت الحرارة كان لا مفر من الذهاب للمستشفى لتلقي العلاج”، حيث أنها قامت بالرد على التعليقات والشائعات التي قدمها الجمهور ضدها قائلة” عندما يتم اتهامي أن معي مرض كذا وأقول لا فقد فلت الحقيقة لأنها ستتضح ولا يصح إلا الصحيح”.