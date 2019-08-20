طرح الفنان مصطفى كامل أغنية  “مجرم”

بعد غياب مصطفى كامل لفترة لقد عاد مجدداً بأغنية جذبت الجماهير وحصلت على نسبة مشاهدة عالية، فقام مصطفى كامل بطرح أغنية جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع يوتيوب، فكان اسم هذه الأغنية “مجرم”، فحصلت على نسبة مشاهدة عالية فمصطفى كامل من الفنانين الذي يحبهم ويفضلهم الجمهور كثيراً.

فكانت هذه الأغنية من كلمات وتلحين الأستاذ أحمد عادل كما أنه أيضاً قام بتوزيع الموسيقى الخاصة بها، بينما كانت الأغنية من إخراج الأستاذ هيثم زعتر وكانت من ماكياج المهندس خالد رؤف، ومن الجدير بالذكر أن مصطفى كامل كان مرشحاً في الانتخابات أمام الموسيقي هاني شاكر، وكان المنافس الثاني على مقعد النقيب بينما الذي حصل على المنصب هو هاني شاكر.