توجه الفنانة زينة رسالة لأعدائها عبر حسابها الخاص على موقع الانستجرام

قامت الفنانة الشهيرة زينة بتوجيه رسالة لكل أعدائها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، حيث كتبت في هذه المنشور حقيقة انتصارها على الجميع وكيف انتصرت، حيث أنها قامت بنشر صورة لها وكانت هذه الصورة توضح أنها قامت بإلقاء كل شيء على الأرض وقامت هي مرة أخرى.

حصلت هذه الصورة التي قامت بنشرها على عدد كبير من الإعجابات والتعليقات وكان من بينهم أصدقائها المشاهير مثل عبير صبري وبوسي وريم البارودي التي كتبت لها ” رائعة يا مثلي الأعلى”، وكانت الفنانة زينة جالسة لانتظار فيلمها الجديد تحت عنوان فلوس الذي أصبح مرشح للعرض في أجازة منتصف العام الدراسي وشارك في بطولتها الفنان تامر حسني.