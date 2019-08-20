أغنية يوم تلات لعمرو دياب تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتتصدر تويتر

أثار مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صباح الإثنين 20 أغسطس، لمقطع من أغنية جديدة للفنان عمرو دياب باسم يوم تلات، رواد تلك التطبيقات وشهد مقطع الفيديو انتشارا واسعا.

وكان مؤلف الأغنية، الشاعر تامر حسين، نشر مقطعا مجتزءا من أغنية الهضبة، التي من المنتظر طرحها ضمن أغنيات الألبوم الجديد لعمرو دياب الذي يحمل اسم “أنا غير”، والذي من المتوقع تواجده بالأسواق قريبا.

أغنية “يوم تلات” لعمرو دياب التي نشرها الشاعر تامر حسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من تأليفه، ويقوم بتلحينها الفنان عزيز الشافعي.

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وعلّق تامر حسين على الأغنية بأنها تعد جرأة كبيرة من الفنان عمرو دياب الموافقة على تأديتها.

واعتاد عمرو دياب خلال السنوات القليلة الماضية طرح ألبوم جديد صيف كل عام، ويقوم بتشويق الجماهير له من خلال طرح البوستر الرسمي له مبكرا بالإضافة إلى البوستر الدعائي.