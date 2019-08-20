طرح مصطفى قمر عدة أغاني من ألبومه الجديد “ضحكت ليا”

قام الفنان مصطفى قمر بطرح ثمانية أغاني من ألبومه الغنائي الجديد الذي كان عنوانه ضحكت ليا، فقام بنشره على حسابه الخاص على موقع الفيديوهات اليوتيوب، ومن ضمن هذه الأغاني أغنية عارف ومن كلمات الفنان عصام حسني وألحان الأستاذ شريف بدر وقام الأستاذ أحمد إبراهيم بتوزيع هذه الأغنية.

ومن ضمن هذه الأغاني أيضاً أغنية باب موراب كانت من كلمات الشاعر أسامة مصطفى وقام بتلحينها سامح كريم، وتوزيع شكرة زووم، ومن أهم هذه الأغاني أغنية معجب وكانت من كلمات أسامة مصطفى وألحان الأستاذ محمد يحيي وتوزيع شركة توما، ومن ضمن هذه الأغاني أيضاً أغنية قفلت السكة وكانت من كلمات ضحى جبر وألحان الفنان محمد النادي.