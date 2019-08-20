تقديم الفنانة دعاء صلاح لبرنامج انتي الأقوى على قناة المحور

تم نشر خبر في الآونة الأخيرة انطلاق برنامج انتي الأقوى تحت إشراف الإعلامية الشهيرة دعاء صلاح وذلك على القناة العالمية قناة المحور، سوف ينضم هذا البرنامج إلى قائمة البرامج لهذه القناة وسيتم إذاعته من يوم السبت إلى الثلاثاء في كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة.

فتستعد الإعلامية دعاء صلاح لتقديم هذا البرنامج بشكل جديد وبمواضيع جديدة تخص المرآة المصرية في كثير من المجالات الفنية والاجتماعية، فيتم تسليط الضوء فقط على السيدات، فمن الجدير بالذكر أن أخر برنامج تم تقديمه من هذه الإعلامية هو برنامج حكايتي وهذا البرنامج كان يذاع على قناة النهار يوم الخميس والجمعة من كل أسبوع، ولكنها عادة بمظهر جديد وإطلاله جديدة.