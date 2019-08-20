موعد عرض الموسم الثالث من برنامج “هي وبس”

أعلنت قناة cbc سفرة على أنها سوف تبدأ في عرض الموسم الجديد من برنامج هي وبس، الذي تقوم بتقديمه الإعلامية رضوى الشربيني، وذلك من الاسبوع الحالي، وأولى حلقات الموسم الجديد ستكون في يوم الخميس القادم في تمام الساعة 6:00 مساء.

حيث يذاع البرنامج من يوم الخميس حتى يوم السبت في تمام الساعة 6:00 مساء، وقامت القناة بعرض برومو برنامج هي بس والذي ظهرت فيه الإعلامية رضوى على متن مركب نيلية، وتؤكد عودتها في الموسم الجديد من حلقات هي وبس، والجدير بالذكر بأن رضوى الشربيني قدمت 3 مواسم من برنامج هي وبس، ومنذ عرضه لاقى البرنامج انتشار وشعبية كبيرة، بعد أن تصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.