السبب الحقيقي لإعلان إليسا اعتزالها عن الغناء

فاجأت الفنانة اللبنانية إليسا، كافة جماهيرها بإعلان خبر اعتزالها الغناء والكليبات، وان ألبومها القادم سوف يكون أخر البوم غنائي لها، وبعد ذلك القرار لم توضح اليسا السبب وراء ذلك القرار المفاجيء على الرغم من نجاحها الكبير طوال مشوارها الفني، على الرغم من أنها تتمتع بجماهيرية كبيرة في الدول العربية.

حيث قد أحتار الكثير من جماهيرها عن سبب اعتزال الفنانة إليسا إلا أنه قد كشف أحد الملحنين الذين تعاونوا خلال فترة سابقة مع إليسا، عن السبب وراء إعلان قرار الاعتزال خلال تلك الفترة، حيث قد قال المصدر بأن اعتزال الفنانة إليسا تعتبر من أحد أساليب الضغط على شركة روتانا وهي من أحد اهم مطربيها، ويوجد خلافات ما بين الطرفين بسبب الشروط الجديدة التي قامت بفرضها شركة روتانا على كافة المطربين المتعاقدين معها.