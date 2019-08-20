زيادة مدة تعاقد الفنان محمد رمضان مع المنتج محمد جابر

قام المنتج السينمائي العالمي محمد جابر، بالإعلان عن اجتماعه في جلسة ودية مع الفنان محمد رمضان، من أجل العمل على زيادة مدة التعاقد بينهما لمدة عامين أخرين، حيث نص هذا الاجتماع على أن المنتج محمد جابر هو الوحيد الذي يكون متحكم في تنظيم حفلات محمد رمضان.

حيث في الآونة الأخيرة قد حدث خلاف بين كلاً الفنان محمد رمضان والمنتج محمد جابر بسبب إعلان محمد رمضان عن حفل له في مدينة الساحل الشمالي، حيث لجأ المنتج محمد جابر لنقابة الموسيقيين للبحث عن حل لهذه المشكلة، فحضر الأستاذ عبد الغني وكان من صف المنتج محمد جابر بأن له الحق بالتحكم في حفلات محمد رمضان وفق التعاقد بينهما.