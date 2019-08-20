القبض على المخرج خالد مرعي بتهمة حيازة الحشيش

قامت قوات الأمن بالقبض على المخرج خالد مرعي بتهمة تواجد كمية كبيرة من الحشيش في حقيبته، فمن المتوقع أن يكون مصير المخرج خالد مرعي مثل مصير المخرج سامح عبد العزيز، فتم حبس هذا المخرج لمدة عامين وهذا لتهمته بتجارة المخدرات بعد ما تم توقيفه في كمين ف منطقة الهرم.

فعمل المخرج خالد مرعي في البداية كمونتوير، حيث تعاون مع عدد كبير من المخرجين في إنتاج الأفلام السينمائية مثل فيلم السلم والتعبان وأفريكانو وأيام السادات ومحامي خلع وتيتو وبحب السيما وظرف طارق وإبراهيم الأبيض وكثير من الأفلام، حيث أن أول فيلم من إخراجه هو فيلم تيمور وشفيقة مع الفنان أحمد السقا والفنانة منى زكي.