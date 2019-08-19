اليسا تصدر قرار اعتزلها بعد طرح اخر البوم غنائي لها

أعلنت الفنانة إليسا عن مفاجأة لجمهورها منذ قليل عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أنها أعلنت عن خبر صادم باعتزالها طرح الالبومات الغنائية، وقد أكدت بانها تعمل على الالبوم الغنائي الأخير لها، وستنهي به مسيرتها الغنائية، وقد كتبت عبر حسابها عبر موقع تويتر قائلة” أنا بحضر ألبومى الأخير بكل حب وشغف، وده هيكون آخر ألبوم فى مسيرتى الفنية، وأعلن ذلك بقلب مكسور ولكن القرار عن قناعة لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع تقديم أكثر من ذلك ولا إنتاج ألبومات”.

والجدير بالذكر بأن آخر أعمال الفنانة اليسا الغنائية، كان طرحها لفيديو كليب لأغنية “كرهني” وتعتبر تلك الأغنية من إحدى أغنيات ألبومها الغنائي الأخير “إلى كل اللي بيحبوني”، حيث أنها أغنية قامت بتأديتها باللهجة اللبنانية والأغنية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال