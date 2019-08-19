عمرو دياب يطرح أغنية “يوم تلات” غداً الثلاثاء من ألبوم “أنا غير”

من جديد يشوق الهضبة جمهوره لألبومه المنتظر” أنا غير” الذي تم طرح أغنيتين منه حتى الآن وهما “بحبه وأنا غير” على سبيل الدعاية للألبوم.

وأعلن عمرو دياب أنه سوف يطلق أغنية جديدة من البومة الجديد “أنا غير”، حيث وضح ” عمرو ” ذلك من خلال نشره بوستر عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، معلقاً عليه أنه سوف يطرح أغنية جديدة بعنوان” يوم تلات”، وسوف يتم تنزيلها يوم الثلاثاء أيضاً المقرر أن يكون غداً.

وقد صرح ” الهضبة” خلال حفلته الأخير بالساحل انه سوف يطرح أغنية جديدة من ألبومة وتعد أغنية “يوم التلات” هي ثالث أغنية يطرحها “عمرو دياب” من ألبومة الجديد في إطار الدعاية للألبوم المنتظر.

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