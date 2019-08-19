إليسا تعلن أعتزالها الغناء وألبومها القادم الأخير

صرحت المطربة اللبنانية ” إليسا” منذ قليل عبر حسابها الشخصي بموقع “تويتر” خبر صادم لكل محبي وجمهورها في مصر والوطن العربي، وهو إن ألبومها الجديد الذي تستعد لعمله خلال الفترة الحالية، سوف يكون الأخير في مسيرتها الغنائية.

وقد غردت “إليسا” عبر تويتر أنها تستعد لأبومها الجديد بكل حب مشيره انه الأخير في مسيرتها الغنائية، كما وضحت أنها لا تستطيع الاستمرار في الغناء مشبه المجال بالمافيا.

وقد كان لهذا لخبر اعتزال “إليسا” الغناء صدمة كبيرة ومؤثره علي جمهورهما، وكانت أغلب التعليقات ” مستحيل،لييش”