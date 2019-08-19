“الثقافة السينمائية” يعرض فيلم بتوقيت القاهرة لنور الشريف

يجري مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما، برئاسة مستشار وزير الثقافة للسينما الدكتور خالد عبد الجليل، ورئيس المركز القومى للسينما بداية عروضه السينمائية بعد غد الثلاثاء في تمام الساعة الـ 7 مساء تحت إشراف الناقد مجدى الشحرى، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، حيث سيتم عرض فيلم الجوائز “بتوقيت القاهرة” بطولة نور الشريف وميرڤت أمين ودرة وسمير صبرى وأيتن عامر، ومن إخراج أمير رمسيس.

فيلم “بتوقيت القاهرة” إنتاج عام 2014، والذي حظي بالعديد من الجوائز أهمها جائزة أفضل ممثل دور أول للفنان نور الشريف، وجائزة أحسن ممثل للفنان الراحل نور الشريف من مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي بالجزائر عام 2015، وجائزة أوسكار السينما العربية ، وجائزة أحسن سيناريو للمؤلف والمخرج أمير رمسيس، كما انه شارك الفيلم في مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة بالمغرب عام 2015 وكذلك مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عام 2015.