استعداد الفنان محمد رمضان لتقديم مسرحية غنائية

أصبح الفنان محمد رمضان على كامل الاستعداد من أجل تقديم مسرحية غنائية من إخراج الأستاذ تامر كرم حيث تم الإعلان مؤخراً عن استعداده للمشاركة في ” ميوزيكال شو ” الذي يقوم ببطولته الأسطورة محمد رمضان حيث قام محمد رمضان بنشر صوره تجمع بينه وبين المخرج وتم تواجد عدد كبير من التعليقات من قبل الجمهور على هذه الصورة.

كما أن الفنان يحيى الفخراني كان يقوم بتنظيم عرض مسرحية تحت عنوان “الملك لير” حيث كانت من إخراج الأستاذ تامر كرم، وتعد المسرحية الغنائية التي يحضرها المطرب محمد رمضان هي العمل المسرحي الثاني له بعد أن قام بتقديم مسرحية أهلاً رمضان التي تم عرضها منذ ثلاثة سنوات على المسرح.