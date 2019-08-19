إحياء سعاد الماسي لحفلاً غنائياً في مهرجان الحمامات الدولي

استطاعت المطربة الجزائرية سعاد الماسي إحياء حفلاً من ضمن حفلات مهرجان الحمامات الدولي في دولة تونس في يوم الأحد الموافق 18/8 الساعة الثامنة مساءا، من المعروف أن معظم أغاني الفنانة سعاد باللهجة الجزائرية بالإضافة إلى القبائلية والفرنسية حيث أنها شاركت في تلحين وكتابه معظم أغانيها ولا تتخلى نهائيا عن العزف وتمتلك جمهور كبير في الجزائر والدول المغربية وفرنسا.

.كما أن أخر حفل غنائي لها كان افتتاح النسخة السادسة من مهرجان التفاف العالم، يعتبر مهرجان الحمامات الدولي من أكثر المهرجانات الفنية والثقافية التي تقام في المركز الثقافي الدولي في الحمامات في شهر يوليو وأغسطس في كل سنه وتم انعقاد دورته الأولى في عام ١٩٦٦