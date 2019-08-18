يحتل فيلم “الفيل الأزرق2” قائمة أعلى 5 أفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما

استطاع فيلم “الفيل الأزرق2” للنجم كريم عبد العزيز، الدخول في قائمة أعلى 5 أفلام تحقيقاً لإيرادات في تاريخ السينما المصرية بعدما حصد 71 مليون جنيه في 22 يوم عرض فقط، حيث أنه تم طرح الفيلم قبل 3 أسابيع من عيد الأضحى وتحديداً يوم 25 يوليو الماضي، وهذا الفيلم قد احتل المرتبة الثالثة في القائمة.

كما أن فيلم “كازابلانكا” يحتل المركز الأول للنجم أمير كرارة ب80 مليون جنيه، ويحتل فيلم “الممر” للنجم أحمد عز المركز الثاني بنحو 75 مليون جنيه، ويأتي فيلم “الفيل الأزرق2” ويحتل المركز الثالث بنحو 71 مليون جنيه مع استمرار عرضه فيما تبقى من الموسم، وفيلم “البدلة” للنجم تامر حسني يحتل المركز الرابع.