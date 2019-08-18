يتقمص أوس أوس دور “عبد العال” في مسرح مصر بمسرحية ريا وسكينة

قام الفنان الشاب محمد أسامة “أوس أوس” بتجسيد شخصية عبد العال لنجم أحمد بدير التي قدمها في مسرحية “ريا وسكينة”، وذلك من خلال عروض مسرح مصر التي تقدمها الفرقة في أخر مواسمها، والنجم أشرف عبد الباقي قد افتتح يوم الأحد الماضي وذلك من خلال حضور عدد كبير من جمهوره، أولى ليالي عروض فرقته الشهيرة “مسرح مصر” في موسمها السابع والأخير.

كما أن فريق النجم أشرف عبد الباقي استطاع تحقيق نجاح جماهيري ضخم على مدار الست سنوات الماضية، وستقدم 120 مسرحية متنوعة على مدار المواسم السنة المنقضية، وعروض “مسرح مصر” يتم تقديمها على خشبة مسرح جراند نايل تاور بجاردن سيتي، ويشارك في بطولتها فريق أشرف عبد الباقي.