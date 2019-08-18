قام الأستاذ سيف عريبي بالكشف عن خبر التحضير للجزء الثاني من فيلم الهرم الرابع، الذي قام بتقديمه الفنان أحمد حاتم في عام ٢٠١٦، وهذا الفيلم كانت تدور أحداثه حول طالب في كلية هندسة كان يقوم بالاستيلاء على البنوك وذلك عن طريق ما يسمى بالهاكرز عن طريق حساباته الخاصة على المواقع، حيث أن هذا الفيلم من بطولة كلاً أحمد حاتم وميريهان حسين وبيومي فؤاد ورانيا مسعد وتارا عماد ومحسن منصور.

كما أن هذا الفيلم شهد حضور خاص من الفنانة ريهام عبد الغفور وقام الأستاذ بيتر ميمي بتأليف وإخراج هذا الفيلم، ويعتبر هذا الفيلم من أكثر الأفلام التي حققت نجاحاً مبهر على مستوى الفن والمسرح ويسعى المنتج والمخرج للتجهيز للجزء الثاني منه.