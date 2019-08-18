هنا شيحة تنهي تصوير الحدوتة الثانية من “نصيبي وقسمتك 3”

النجمة هنا شيحة قد انتهت من تصوير الحدوتة الثانية من مسلسل “نصيبى وقسمتك 3” والتي تحمل أسم”اتفضلوا في الصالون”، وتمثل هنا شيحة شخصية دارين التي تعمل رسامة خلال أحداث المسلسل، والتي تتعرض للعديد من المواقف.

ومن المفروض أن يتم عرض الجزء الثالث من المسلسل في شهر سبتمبر، وذلك من خلال 9 حكايات منفصله كل حكاية تدور في 5 حلقات تعرض على مدار الأسبوع مع اختيار أبطال جدد ومخرج لكل حكاية.

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وكانت حودايت الجزء الثاني من “نصيبى وقسمتك” تتعلق بقضايا المرأة وقد قام ببطولة الحكايات كل من نجلاء بدر، دره، حنان مطاوع،مريم حسن،بسمه، ريم مصطفى، شيرى عادل، هنا شيحة وأخراج أكرم فريد، رامى رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف،مصطفى فكرى .

حكاية “اتفضلوا فى الصالون” بطولة كلا من هنا شيحا، فراس سعيد وأحمد جمال وأحمد رفعت، ونانسي صلاح، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.