الحكم بحبس “أحمد الفيشاوي” شهر مع النفاذ

أصدرت محكمة الأسرة حكم في قضية رقم 86 في الدعوى المقامة من هند الحناوي طليقة الفنان “أحمد الفيشاوي “، حيث تم الحكم النهائي في القضية المرفوعة أمام محكمة الأسرة لعام 2019.

وقد تم الحكم بحبس الفنان “أحمد الفيشاوي ” لمدة شهر، وذلك لأنه لم يقوم بتنفيذ حكم سابق من المحكمة بسداد نفقات أبنته ” لينا أحمد الفيشاوي” التي تبلغ 235 ألف جنيه ولم يلتزم بسداد هذه النفقات المستحقة.

وأكد المحامي شعبان سعيد أن المحكمة في حالة عدم سداد أحمد الفيشاوي نفقات ابنته، سوف يتم إلقاء القبض عليه وحبسه لمدة شهر مع النفاذ وذلك لعدم سداد نفقات ابنته بمقتضى القانون.