حبس الفنان “أحمد الفيشاوي” شهر لعدم سداد نفقة ابنته “لينا”

قامت محكمة أسر الخلفية بالحكم بالحبس على الفنان أحمد الفيشاوي لمدة ثلاثون يومًا وذلك أنها أمتنع عن تسديد النفقة المجمدة لابنته من طليقته “هند الحناوي” “لينا أحمد الفيشاوي” وذلك عن الدعوة المقيدة برقم 86 لعام 2019 محكمة أسرة الخليفة.

ومن الجدير بالذكر أن محامي طليقته “هند الحناوي” الأستاذ “شعبان سعيد” الوكيل الخاص بها أقام برفع دعوة متجمدة بخصوص النفقة الخاصة بابنته لينا، والمقررة بمبلغ وقدرة نحو 234600 ألف جنيهًا، وهي لصالح ابنته “لينا، وتم صدور الحكم بتنفيذ الدعوة واجب النفاذ، وعلى الرغم من إعلانه بدعوة الدفع إلا أنه امتنع، وقد ثبتت التحريات بأن لديه القدرة المالية على الدفع وتم النطق بالحكم اليوم.

ومن جانبه فقد أقر المحامي شعاب سعيد المحامي بإن الحكم الصادر ضد أحمد الفيشاوي واجب التنفيذ أي أنه لا يجوز الطعن فيها مرة أخرى، وسوف يكون ملزم بتنفيذ الحكم الصادر أو دفع المتعلقات المادية كاملة لابنته.