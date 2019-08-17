حبس الفنا أحمد الفيشاوي شهرا للامتناع عن دفع نفقة ابنته “لينا”

حكمت محكمة أسرة الخليفة بحبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمد نفقة ابنته “لينا” من طليقته “هند الحناوي” في الدعوى المقيدة برقم 36 سنة 2019 أسرة الخليفة.

وكان شعبان المحامي وكيل عن هند الحناوي أقام دعوة متجمد نفقة ضد طليقها الفنان أحمد الفيشاوي، لامتناعه عن دفع النفقة المقررة لصالح ابنته “لينا” والمقدرة بـ 234600 ألف جنيه، والصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ، بالرغم من إعلانه بأمر الدفع، وورد التحريات التي تثبت قدرته الكبيرة على الدفع، وتم حجز الدعوى لجلسة اليوم، للنطق بالحكم.

وصرح شعبان سعيد المحامي، إن الحكم الصادر ضد “الفيشاوي”، واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه، وأنه في حالة القبض عليه، سيكون ملزم بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.