تحيي الفنانة ساندي حفل غنائي في مدينة العاشر من رمضان

الفنانة ساندي تحيي مساء يوم الأربعاء القادم حفلاً غنائياً في مدينة العاشر من رمضان من ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب بمناسبة العيد، كما أن الفنانة ساندي قد تعاونت مؤخراً مع المطرب والملحن شرف إسماعيل في ألبومها الجديد بأغنية “كان عادي”، وهو من كلمات جمال الخولي، ومن ألحان شريف إسماعيل، ومن توزيع هاني ربيع، وهندسة وصوت ماهر صلاح.

وبالجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ساندي الغنائية أغنية “قلبين” وهي من كلمات محمد القاياتي، ومن ألحان حمزة، ومن توزيع أحمد إبراهيم، كما أن الفنانة ساندي قد أكدت بأنها سوف تقدم من خلال هذا الحفل عدد كبير من أغانيها الجديدة والقديمة.