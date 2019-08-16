تحيي نانسي عجرم حفلاً غنائياً في دبي

سافرت الفنانة نانسي عجرم، إلى دبي لإحياء حفل غنائي اليوم في مركز دبي التجاري العالمي ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك في دبي، ومن المقرر أن تغني الفنانة نانسي عجرم أغانيها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور، كما أن الفنانة نانسي شاركت جمهورها بصورة لها من المطار عبر حسابها على تويتر، وكتبت عليها قائلة “في طريقي إلى دبي أشوفكم كلكم اليوم في مركز دبي التجاري العالمي”.

كما أن الفنانة نانسي عجرم أحيت حفلاً غنائياً ضمن فعالياً مهرجان جرش للثقافة والفنون بالمسرح الجنوبي بالمدينة الأثرية التي يحمل المهرجان اسمها، وذلك يوم السبت الماضي بحضور جماهيري كبير وقدمت عددا كبيرا أغانيها القديمة والجديدة والتي تراقص الجمهور الأردني عليها.