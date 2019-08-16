الفنانة بوسي تحيي حفل غنائي في الساحل الشمالي

تستعد الفنانة بوسي لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات عيد الأضحى، في أحدى الشواطئ بالساحل الشمالي، كما أنها تستعد حالياً بإجراء عدد من البروفات الموسيقية، حيث من المنتظر أن تقدم الكثير من المفاجآت لجمهورها، ومن المؤكد أن الفنانة بوسي ستقوم بتقديم الكثير من الأغاني الشهيرة ومنها “أه يا دنيا، آلو آلو، اجازة، تعالي، عبده، شكولاته، والكثير من الأغاني الأخرى.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة بوسي هو ديو مع محمود الليثي التي يحمل اسم “آلوو” وهو من كلمات ملاك عادل ومن توزيع أوكا، ومن إخراج عماد قاسم، كما أن الفنانة بوسي ستشارك في فيلم “أنت حبيبي وبس” بطولة المطربة بوسي ومحمود الليثي.