يعلن الفنان هيثم شاكر عن تعافيه من مرض خبيث

الفنان هيثم شاكر فاجأ جمهوره منذ قليل عن تعافيه من مرض خبيث مؤخراً، وكان السبب في غيابه عن الساحة الغنائية لمدة 5 سنوات كاملة، قبل أن يتم إصدار ألبومه الجديد “معرفة قديمة” حيث كان آخر ألبوماته “أحلى قرار” لعام 2014.

كما أن الفنان هيثم شاكر كتب عبر حساباته على مواقع السوشيال ميديا “من أيام قليلة نزل ألبومي الجديد “معرفة قديمة”..الحمد لله على ردود أفعال الجمهور على الألبوم مفرحاني ومخلياني مبسوط جداً بكل تعليق ورأي ونقد عن الألبوم، شكراً لكل واحد قال كلمة حلوة عن أغاني الألبوم الجديد وأول فيديو كليب منه، صدقوني حاولت أقرأ كل تعليقاتكم وأرئكم.. شكراً لكل الزملاء المحترمين على مباركتهم ودعمكم ليا”.