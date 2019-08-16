“انت حبيبي وبس” يفشل في تحقيق إيرادات في موسم عيد الاضحى

اعتاد المنتج أحمد السبكي الاعتماد على خلطته السينمائية للسيطرة على شباك التذاكر تحديدا في موسم عيدي الفطر والأضحى السينمائي، باسناد بطولة معظم أفلامه إلى المطربين الشعبين وبعض الرقصات، ولكن من الواضح أن الخلطة لم تعد نؤتي ثمارها كالمعتاد، وأن الجمهور اتجه إلى أفلام الكبار ونجوم الصف الأول.

وينافس المنتج أحمد السبكي في موسم عيد الاضحى السينمائي الحالي بفيلم “انت حبيبي وبس” بطولة المطرب محمود الليثي وبوسي والراقصة صافيناز، إلا أن الفيلم لم يحقق المليوني جنيه حتى تلك اللحظة، حيث حقق في أول ثلاثة أيام بعد عرضه في السينمات حوالي مليون و300 ألف جنيه فقط، لتتراجع إيراداته بشكل واضح.

وصرح مصدر في شركة السبكي، أن تراجع نجومية الليثي وبوسي والراقصة صافيناز هو السبب الحقيقي وراء عدم تحقيق الفيلم للإيرادات، لهذا يحاول المنتج أحمد السبكي البحث عن وجوه شعبية جديدة للاعتماد عليهم في خطته السينمائية المقبلة.

فيلم “انت حبيبي وبس” بطولة محمود الليثي وبوسي وصافيناز وهالة فاخر ومحمد محمود ومن تأليف سيد السبكي وإخراج أحمد البدري.