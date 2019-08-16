شاهد ياسمين عبد العزيز بإطلالة جديدة في أحدث جلسة تصوير لها

خضعت الفنانة ياسمين عبد العزيز مؤخرا لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بلوك جديد ومختلف عليها فيه ألوان جريئة صيفية متميزة، ونشرت اليوم صور لها من خلال حسابها الشخصي على “انستجرام” من تلك الجلسة مع تعليق مفصل عن مساعديها في هذا اللوك المختلف.

والجدير بالذكر أن أخر ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز كان في برنامج “معكم” مع الإعلامية منى الشاذلي، اللقاء المفاجئ لها بعد غياب 17 عاما عن البرامج، والذي كشفت من خلاله التغييرات الحياتية التي خاضتها مؤخرا ومن أبرزها انفصالها عن زوجها بعد سنوات زواج طويلة بجانب الحديث عن مراحل نجاحها في مشوارها الفني بالتدريج، منذ بدايتها في الإعلانات إلى أخر أعمالها المسلسل الرمضاني “لأخر نفس”.