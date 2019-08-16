للمرة الأولى.. جنات تنشر صورة لها برفقة ابنتها الصغيرة

نشرت الفنانة المغربية جنات عن الصورة الأولى لها مع ابنتها الرضيعة التي تحمل نفس اسمها، وعلقت على الصورة: “وحشتوني أنا وجنات الصغيرة”.

ورزقت جنات بابنتها الأولى من زوجها المحامي المصري محمد عثمان في 3 مايو المنقضي، وأطلقت على ابنتها نفس اسمها، لتنضم إلى النجمات اللاتي أطلقن على أسماء بناتهن نفس أسمائهن منهم الفنانة أيتن عامر والفنانة نيكول سابا والفنانة ياسمين عبد العزيز.

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وكانت أخر ألبومات جنات بعنوان “بنفس الكلام” في عام 2016، وبالرغم من حملها قامت بتسجيل أغنية دموع وبكيت من ألبومها الجديد، وأيضا قامت بغناء تتر مسلسل “كارمن”.