خالد سليم يقيم حفلاً غنائياً في أوبرا بدمنهور

أعلنت دار الأوبرا عن فعاليات المهرجان الصيفي بأوبرا دمنهور، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، كما أن المطرب خالد سليم يحيي حفلاً غنائياً في الثامنة مساءاً يوم الجمعة، كما أن البرنامج يتضمن باقة من أشهر أعماله الخاصة ومنها أستاذ الهوى، وبلاش الملامة، وبنسى الهموم، وخد الجميل، وسيد سيدي، ولا ليلة ولا يوم، خمس دقائق، وغيرها إلى جانب مختارات من مؤلفات الطرب العربي التي اشتهر بأدائها.

ومن جانب أخر أكد الفنان خالد سليم أن دار الأوبرا المصرية من أحد أهم منارات الفن الجاد وأعلن أن سعادته ترتبط بالمشاركة المستمرة في مختلف المهرجانات والأنشطة المتنوعة التي يتم تنظيمها على مدار العام.