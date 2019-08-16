الفوازير حلم الفنانة أمينة خليل منذ طفولتها

الفنانة أمينة خليل تستعيد ذكرياتها من خلال صورها مع الفنانة الكبيرة والاستعراضية شريهان، كما أن الفنانة أمينة خليل أكدت من خلال لقائها في برنامج Studio 1، الذي يذاع عبر شاشة قناة مصر الأولى، أن حلم من أحلام حياتها أن تقدم فوازير رمضانية تماماً مثل الفوازير التي قدمتها شريهان سابقاً.

ومن جهة أخرى تستكمل أمينة خليل تصوير مشاهداها في فيلم “لص بغداد” مع النجم محمد إمام بعد أجازة عيد الأضحى الحالي، ولأول مرة تقدم دور الأكشن حيث أنها تجسد شخصية شريرة ورئيسة عصابة المافيا ولديها عدد كبير من الجيش، ويشارك في بطولة “لص بغداد” فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف تامر إبراهيم، ومن إنتاج “سينرجي”.