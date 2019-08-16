وفاة رابح درياسة خبر غير صحيح، هو الآن حي يرزق

نشر مساء أمس بعض من مستخدمي فيس بوك من الجزائر خبر وفاة رابح درياسة، وقد انتشر هذا الخبر بقوة نظرا لما يتمتع به الفنان رابح درياسة من حب من أهل الجزائر، ولكن المشكلة أن ناشري هذا الخبر لم يتأكدوا من صحته قبل نشره على مواقع التواصل الإجتماعي، ولذلك حدث الكثير من الجدل بسبب هذا الخبر، إلى أن كشف أحد أصدقاء الفنان رابح درياسة حقيقة الخبر، والحقيقة هنا أن وفاة رابح درياسة خبر غير صحيح، بل أن الآن يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي مشكلة صحية.

وفاة رابح درياسة خبر كاذب

ندد الكثير من فناني الجزائر ناشري هذه الأخبار، وقد طالبوا م نشطاء فيس بوك بضرورة تحري الدقة قبل نشر أي خبر يمس أي شخص سواء كان شخص عادي، أو أحد المشاهير في المجتمع الجزائري، قد كشفت صحيفة النهار أون لاين عن تفاصيل انتشار هذا الخبر الكاذب، وكشفت عن الحقيقة أيضا.

نشر هذا الخبر أحد نشطاء فيس بوك في منشور قال فيه وفاة رابح درياسة، وقد علق عليه الكثير من النشطاء بالترحم عليه، إلا أنه خلال ساعات قليلة أجرت النهار أون لاين اتصال مع أحد المقربين من الفنان رابح درياسة للتأكد من صحة الخبر، وقد أشار إلى أن رابح درياسة بصحة جيدة، ولم يتم نقله إلى المستشفى، ولا يعاني من أي مرض الآن، وقد استنكر بشدة سبب انتشار هذه الإشاعات، أدام الله نعمة الصحة على الفنان القدير.