“الفيل الأزرق2” ضمن قائمة أعلى 5 أفلام تحقيقاً للإيرادات في السينما

حقق فيلم “الفيل الأزرق 2” للنجم كريم عبد العزيز 71 مليون جنيه خلال 22 يوم عرض فقط،حيث دخل قائمة أعلى 5 أفلام بالايرادات بتاريخ السينما المصرية، حيث تم طرح الفيلم للعرض قبل عيد الأضحى بثلاث أسابيع، يوم 25 يوليو الماضي.

وجائت التوقعات للفليم بتصدر قائمة الأفلام المصرية الأعلى إيرادات خلال الأيام القليلة المقبلة،حيث يأتي بالصدارة فيلم “كازابلانكا” للنجم أمير كرارة، والذى حقق 80 مليون جنيه، ومن ثم بالمرتبة الثانية فيلم “الممر” للنجم أحمد عز بـ 75 مليون جنيه، ويليه “الفيل الأزرق 2” بـ 71 مليون جنيه مع استمرار عرضه.

يذكر أن “الفيل الأزرق 2” يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، ومن إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، وكلا من كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم في الجزء الثاني النجمة هند صبرى، كما يظهر مجموعة من الفنانين كضيوف شرف منهم الفنان إياد نصار وتارا عماد، والفيلم من إنتاج شركة “سينرجى فيلمز”.