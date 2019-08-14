بعد خروجه من موسم عيد الاضحى.. “لص بغداد” في دور العرض يناير القادم

استقر صناع فيلم “لص بغداد” على طرح العمل في موسم منتصف العام الدراسي، يناير القادم، بعد خروجه من سباق عيد الاضحى الحالي.

وقد حصل طاقم العمل على إجازة عيد الاضحى، ليستكمل مخرج العمل التصوير بعد ذلك بديكورات جديدة، وأهمها التصوير في أحد حمامات السباحة في أستاد القاهرة.

وقد استبدلت الشركة المنتجة دولة تايلاند من التصوير الخارجي للفيلم، حيث كان من المقرر تصوير المشاهد الخارجية بها الفترة القادمة، إلا أن تغييرات جديدة طرأت على التصوير، إذا تبحث شركة “سينرجي فيلمز” برئاسة أحمد بدوي المدير العام، عن دولة أوربية لتصوير المشاهد الخارجية في الفترة القادمة.

ويذكر أن فيلم “لص بغداد” بطولة محمد إمام، فتحي عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن، توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وغيرهم، وتأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى، في أول تعاون بينهما في السينما، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.