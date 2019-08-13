تامر حسني يكشف عن البوستر التشويقي لفيلم “الفلوس” ويطرح سؤالا على الجمهور

طرح الفنان تامر حسني، البوستر التشويقي الأول لفيلمه الجديد “الفلوس” الذي كان مرشحا للعرض في موسم عيد الأضحى قبل تأجيله لعدم وجود وقت كاف للحاق بالعرض في الموسم، لاسيما أنه تم الانتهاء منه في وقت متأخر ولم يتم عمل دعاية كافية ماعدا برومو قصير طرحه تامر حسني قبل أسبوعين.

وأعلن تامر حسني من خلال حسابه الشخصي على موقع “انستجرام” على وجود أسئلة مهمة يتم طرحها في الفيلم وأنه سيأخذ رأي الجمهور في سؤال مهم منهم وهو: “البني أدم هو اللي بيعمل الفلوس ولا الفلوس هي اللي بتعمل البني أدم؟!.

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وفيلم “الفلوس” بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نانسي صلاح، محمد سلام، وغيرهم بجانب ظهور ويزو كضيفة شرف تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق وتقرر طرحه في دور العرض السينمائية في موسم إجازة منتصف العاد الدراسي القادم.