يحيي صابر الرباعي حفلاً بمهرجان الحمامات الدولي بتونس

يحيي الفنان الكبير صابر الرباعي، اليوم حفل في مهرجان الحمامات الدولي داخل تونس في دورته ال55، ويشدو نجم تونس ومطربها الأول الساعة العاشرة مساء على مسرح مدينة الحامات المطل على البحر المتوسط، كما أن الفنان صابر الرباعي قد طرح ألبوم منذ فترة أغنية من ألبومه الجديد وهو بعنوان “كتاب المجروحين”.

وبالجدير بالذكر أن مهرجان الحمامات الدولة هو تظاهرة ثقافية وفنية في المركز الثقافي الدولي بالحمامات خلال شهري يوليو وأغسطس من كل سنة، كما أنه انعقد دورته عام 1966 ويعتبر ثاني أهم مهرجان ثقافي تونسي بعد مهرجان قرطاج الدولي وشارك فيه عدد كبير من نجوم الغناء والفرق المشهورة مثل الكينج محمد منير العام قبل الماضي ويشارك في حفلاته هذا العام الموسيقار زياد رحباني.