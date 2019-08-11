مي كساب تهاجم نقيب الموسيقيين بسبب “أوكا”

هاجمت الفنانة مي كساب، الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، وهذا بعد القرار الذي اصدره بمنع مطربي المهرجانات، وكان على رأسهم “شواحة، حمو بيكا، حنجرة، كزبرة”، إلا أنها طالبت بتفعيل شعبة يطلق عليها “راب شعبي”، لاحتضان ما يسمى بمؤدي مهرجان.

وكتبت مي كساب في تغريدة لها نشرتها على حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”: “إلى السيد نقيب المهن الموسيقية والسادة أعضاء الجمعية العمومية مقدمته لسيادتكم المطربة مي كساب عضو عامل رقم 8676 أرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على اقتراحي بفتح باب التقدم لشعبة جديدة من الفنانة تسمى راب شعبي بشروط لاستمرار العضوية وأيا منهم يخالف تلك الشروط تسقط عضويته”.

كما تابعت مي: “أهم تلك الشروط عدم تقديم كلمات بذيئة في الاغاني وعدم الظهور في السوشيال ميديا بصورة لا تليق بمطرب عضو نقابة، وأرجو من شباب فرق المهرجانات أن يراعو ضمائرهم، في الشيء الذي يقدمونه للمجتمع لأن أغلبية جمهورهم من الأطفال والمراهقين”.

بينما واصلت مي هجومها قائلة: “لو الكلام ده حقيقي يبقى ده أسوأ قرار حضراك أخدته، وتبقي مطالب بكل مليم النقابة كسبته منهم لازم ترجعه، لأن النقابة حضرتك بتباهي بالفلوس اللي كسبتوها 80% منها من فرق المهرجانات احتووهم وحطولهم شروط للعضوية، والتي يخالفها تسقط عنه العضوية لكن ما تاخدش ناس بذنب ناس التعميم مرفوض”.