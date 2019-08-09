استعداد ابنة شاروخان لدخول عالم الفن

كشفت صحيفة أنديان إكسبريس عن أن ابنة الفنان العالمي شاروخان سوهانا خان التي بلغت من العمر 19 على كامل الاستعداد لدخولها عالم الفن والتمثيل والظهور على شاشات التلفزيون قريباً، حيث تم اختبار ابنته لدخولها في فيلم أجنبي جديد، فقام مخرج هذا الفيلم بالكشف عن هذا الخبر من خلال صورة تجمعه معها على حسابه الشخص على موقع الانستجرام.

حيث تخرجت سوهانا من جامعة مشهورة في لندن خلال شهر يونيو الماضي، حيث أنه من الجدير بالذكر أن ابنته شاركت في عدد كبير من المسرحيات خلال دراستها في المدرسة والجامعة، حيث أصبحت الأعين عليها وعلى موهباتها، وهكذا بدا حلم هذه الفتاة يتحقق بمجهودها لأن التمثيل هو هدفها.