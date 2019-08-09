انتقال عمرو دياب من الساحل الشمالي لخليج العقبة والعكس

سيقوم الفنان عمرو دياب بإحياء حفلاً غنائياً كبيراً في مدينة العقبة في الأردن وذلك في يوم الجمعة المقبل الموافق 4 أكتوبر، حيث سيحضر هذا الحفل عدد كبير من الجماهير المصرية وجماهير أخرى من مختلف جنسيات العالم.

حيث أن الهضبة عمرو دياب سيقوم بتقديم عدد كبير من أغانيه المشهورة في هذا الحفل، كما أنه سيقوم بغناء عدد كبير من الأغاني الخاصة بألبومه الجديد، كما أنه من الجدير بالذكر أن الفنان عمرو دياب سيقوم بإحياء حفل عالمي في مدينة سياحية في الساحل الشمالي، كما أنه من المعروف أن منذ أيام قليلة قام الفنان بطرح أغنيتن جديدتين وهما أنا غير وبحبه فأثارت الإعجاب الشديد من الجماهير.