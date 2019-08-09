يحيي سعد الصغير حفل غنائي في الساحل الشمالي

أستعد المطرب الشعبي سعد الصغير لإحياء حفل غنائي من ضمن حفلات موسم الصيف لعام 2019، وسيكون يوم الثلاثاء المقبل في الساحل الشمالي، وسيقدم سعد خلال هذا الحفل عدد كبيراً من أغانية المميزة، كما أن سعد الصغير قد طرح مؤخراً أغنية ” اعمل كده كده” على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن ومن ألحان محمد عبد المنعم ومن توزيع ميدو مزيكا وشيبسي ومن إخراج كامبا وحققت نسب كبيرة من المشاهدة.

ومن جهة أخري يتعاون سعد الصغير مع الموزع الموسيقي أشرف البرنس في أغنية “سينجل” ولم يستقر اسمها حتى الآن، وهي من كلمات مصطفى حسن، ومن ألحان محمد عبد المنعم، وأكد أن الأغنية سيتم طرحها في وقت قصير.