حققت أغنية رامي صبري “حكاية حبنا” نصف مليون مشاهدة عبر تطبيق اليوتيوب

حققت أغنية رامي صبري “حكاية حبنا”، نحو نصف مليون مشاهدة وأن تلك الأغنية من ضمن أغاني ألبوم رامي الجديد الذي يحمل اسم “فارق معاك” وهي من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان رامي صبري، ومن توزيع وميكساج طارق مدكور، ومن جهة أخرى الفنان رامي صبري يستعد لإحياء حفل غنائي يوم 14 شهر أغسطس القادم في مدينة بورسعيد وأن ذلك الحفل على هامش الاحتفال بعيد الأضحى.

من المتوقع أن هذا الحفل يشهد حضوراً كبيراً، ويعتبر الحفل احتفالاً بألبومه الجديد الذي طرحه بداية أغسطس، والبوم رامي صبري “فارق معاك” قد حقق إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وهذا الألبوم يضم 12 أغنية.